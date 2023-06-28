«БелАЗ» готов наладить поставки карьерной техники и запчастей в ДНР

Предприятие производит карьерные самосвалы, а также оборудование для горнодобывающей и строительной отраслей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крупнейший в мире производитель карьерных самосвалов Белорусский автомобильный завод («БелАЗ») готов наладить поставки своей техники в ДНР. Об этом сообщили Донецкому агентству новостей в пресс-службе компании.

- ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» готово развивать сотрудничество с Донецкой Народной Республикой в рамках осуществления поставок на коммерческой основе согласно достигнутым договоренностям, - заявили там.

Как уточнили в компании, при необходимости предприятие наладит поставки в регион нужного количества карьерной техники и запчастей. В апреле на заводе с рабочим визитом побывал врио Главы ДНР Денис Пушилин, который обсудил с представителями «БелАЗа» поставки техники и ремонт 45-тонных автомобилей, используемых сегодня в Республике.

Напомним, ранее сообщалось, что в создании индустриального парка на территории завода «Азовмаш» в Мариуполе планирует участвовать компания «КАМАЗ». На предприятии сейчас оценивают объемы инвестиций, необходимых для проведения работ.

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