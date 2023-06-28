Самарская область восстановит дорожное покрытие более 20 улиц в Снежном

В Снежном восстановят дорожное покрытие более 20 улиц. Фото: Минтранс ДНР

Министр транспорта ДНР Владимир Тужилин обсудил ход восстановления улично-дорожной сети с главой Снежного Александром Скворцовым. В ходе этой встречи выяснилось, что Самарская область восстановит дорожное покрытие более 20 улиц в городе.

- Сейчас здесь идут дорожные работы по ремонту пяти улиц, которые ведет шеф-регион Самарская область. Восстановление еще 16 улиц запланировано в рамках Меморандума, подписанного между Республикой и Федеральным дорожным агентством Росавтодор, - отметил Владимир Тужилин.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике начали ремонт дороги, которая связывает Донецк с границей ЛНР. Дорожное покрытие обновят на 65 километрах региональной трассы. Владимир Тужилин подчеркнул, что работы по ремонту сейчас ведутся на выезде из Зугрэса в сторону Харцызска.

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