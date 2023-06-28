В 2023 году жителям ДНР выплачено более 65 миллионов рублей в виде субсидии

В 2023 году жителям ДНР выплачено более 65 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина заявила, что в 2023 году жителям выплачено более 65 миллионов рублей в виде субсидии. Также она отметила, что в июне выплаты начислили еще 1074 получателям на сумму почти 17 миллионов рублей.

- В текущем году компенсация выплачена 4112 жителям ДНР. В июне она начислена еще 1074 получателям на сумму почти 17 млн рублей. Прием документов ведется управлениями труда и социальной защиты населения по месту регистрации получателя, – подытожила Лариса Толстыкина.

Зампред Правительства напомнила, что компенсация предоставляется гражданам на оплату ЖКУ и приобретение твердого бытового топлива.

Кроме того, субсидия на ЖКУ предоставляется на отопительный период (с 1 октября по 30 апреля) и неотопительный (с 1 мая по 30 сентября), на ТБТ — один раз на календарный год.

Напомним, что Правительство России выделило более 916 миллионов рублей для ДНР на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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