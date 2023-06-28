Городские власти проконтролируют подготовку выделенной под строительство площадки территории. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе приступят к сооружению новой спортивной площадки в парке имени Гурова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что поручил проконтролировать подготовку выделенной под строительство площадки территории.

- К обустройству спортивного объекта меценат готов приступить уже в ближайшие дни, - заявил градоначальник.

Напомним, восстановительные и строительные работы в Мариуполе набирают обороты. Город восстанавливают 16 регионов Российской Федерации и более 45-ти подрядных организаций.

В городе планируют обустроить водную станцию на базе морского лицея. Как отметил Олег Моргун, в перспективе она станет центром развития различных видов спорта на воде, среди которых будет и популярный в последние годы виндсерфинг. В ближайшее время власти организуют капитальную уборку территории от накопившегося мусора, а затем, при помощи российских инвесторов и меценатов, приступят к восстановлению инфраструктуры.

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