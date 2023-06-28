Моргун: Сегодня Мариуполь стал большой интернациональной семьей

Мэр города поблагодарил всех, кто пришел мариупольцам на помощь в трудную минуту. Фото: ТГ/Моргун

Сегодня город Мариуполь стал большой единой семьей. Над восстановлением города трудятся представители многих народностей России и бывших республик Советского Союза. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава местной администрации Олег Моргун.

По словам мэра, что для части из приезжих специалистов главной религией является ислам. Градоначальник поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом. Он отметил, что в этот праздник принято выражать уважение своим близким, проявлять к ним любовь и оказывать всестороннюю поддержку. Олег Моргун искренне поблагодарил всех братьев-мусульман за то, что пришли к мариупольцам на помощь в трудную минуту.

- Сегодня Мариуполь стал большой интернациональной семьей, где объединяются традиции, обычаи и культура мусульманского и христианского мира. Пусть в этот светлый день на душе у вас будет тепло и радостно. Пусть все добро, творимое вами, возвращается вдвойне, - пожелал глава городской администрации.

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