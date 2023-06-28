В ДНР демобилизованным студентам помогают вернуться к мирной жизни

К еще недавним фронтовикам применяется индивидуальный подход. Фото: УНМ ЛНР

В Донецкой Народной Республике власти с особым вниманием относятся к демобилизованным студентам и всячески помогают им вернуться к мирной жизни. Об этом заявил ДАН исполняющий обязанности министра молодежной политики региона Кирилл Макаров.

Он уточнил, что к еще недавним молодым фронтовикам применяется индивидуальный подход. Например, ребят часто приглашают выступить на различных молодежных форумах. Организаторы таких мероприятий прямо говорят, что хотят видеть у себя демобилизованных студентов в качестве спикеров.

- Естественно мы их туда отправляем, им есть что рассказать. Они приезжают и рассказывают своим сверстникам о том, что происходит в Донбассе и, тем самым, задают повестку, - отметил глава ведомства.

При этом он добавил, что есть среди демобилизованных студентов и такие, кто выразил готовность в случае необходимости вновь встать на защиту Республики.

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