В Донецке в одном из многоэтажных домов обрушились лоджии

На место происшествия выехала экспертная комиссия. Фото (архив): УНМ ДНР

В Кировском районе Донецка по улице Туполева в одном из девятиэтажных жилых домов обрушились лоджии. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что разрушились узлы железобетонных панелей конструкций между первым и вторым этажами. На место происшествия выехала экспертная комиссия в составе представителей администрации и пожарно-спасательного отряда города Донецка, а также Донецкого регионального проектного института «Донецкпроект», которые изучили разрушенные конструкции и составили акт обследования.

- Специалистами проектного института ведется оценка и проектирование работ по восстановлению связевых узлов, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в феврале после обстрела ВСУ обрушилась кровля многоэтажного дома в Донецке. Под прицельным огнем украинских боевиков оказался Киевский район.

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