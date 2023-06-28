Правительство России выделило более 916 миллионов рублей для ДНР на компенсацию расходов по оплате ЖКУ

Правительство России выделило более 916 миллионов рублей для ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Правительство России выделило более 916 миллионов рублей для ДНР на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение № 1690-р подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

- Денежные средства будут направлены в качестве субвенций 37 регионам России. Решение о выделении дополнительных средств одобрено на заседании Правительства 27 июня.

Всего же на меры социальной поддержки федеральных льготников в 2023 году предусмотрено более 105 млрд рублей — для всех субъектов РФ и города Байконур. В частности, Донецкой Народной Республике выделено свыше 916 млн рублей, - сказано в документе

Отметим, что по закону, отдельным льготным категориям граждан (инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф) будет предоставлена компенсация — до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг.

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