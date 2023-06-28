Народный фронт передал российским военным в ДНР автомобили повышенной проходимости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный фронт передал российским военным из 114-ой бригады автомобили повышенной проходимости. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

- В рамках совместного сбора средств военкора Семена Еремина и Народного Фронта, в героическую 114-ю бригаду (ранее - 11 полк НМ ДНР) 1 Донецкого армейского корпуса были переданы автомобили повышенной проходимости, а также беспилотные летательные аппараты и 3D-принтеры, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее экипаж российского танка 1-й Славянской бригады уничтожил опорный пункт украинских боевиков на Авдеевском направлении. Оператор бесплотного летательного аппарата обнаружил вражеский опорник, который затем был взорван.

Кроме того, российские бойцы 9 бригады с помощью дронов-камикадзе уничтожили опорный пункт ВСУ в населенном пункте Первомайское.

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