В Мариуполе откроют кабинеты по оказанию психологической помощи жителям

Обратиться за помощью к психологам сможет каждый желающий. Фото: Администрация города Мариуполя

С июля в городе Мариуполь, как и по всей территории Донецкой Народной Республики, откроют кабинеты медико-психологического консультирования. Они будут расположены при городских поликлиниках. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на пресс-службу Администрации Главы ДНР.

Там уточнили, что открытие таких кабинетов состоится в рамках проекта «Донбасс: психология жизни», который работает под эгидой совета при Президенте России по гражданским правам и развитию гражданского общества.

Обратиться за помощью к психологам сможет каждый желающий.

- С каждым клиентом заключат договор, гарантирующий анонимность, - заверяют в мэрии.

Сообщается, что данный проект является результатом внедрения нового порядка оказания психиатрической медицинской помощи жителям.

Существует также горячая линия психологической поддержки Российского Красного Креста: 8 (800) 234-07-07. Она работает в круглосуточном режиме.

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