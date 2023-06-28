В Мариуполе полуразрушенные дома восстановят по современным технологиям

На помощь строителям приходят новые технологии. Фото: Администрация города Мариуполя

Современные технологии пришли строителям на помощь при восстановлении полуразрушенных домов в Мариуполе. Об этом сообщили в администрации города.

Там пояснили, что специалисты прибегли к использованию сборно-монолитных перекрытий. Это позволяет не только значительно снизить нагрузку на несущие стены, но также повысить прочность всего здания.

Такая технология имеет и ряд других преимуществ – так, практически на треть ускоряются строительно-монтажные работы по сравнению с монолитным перекрытием. Новые перекрытия имеют высокие тепло-и звукоизоляционные свойства и обладают хорошими противопожарными характеристиками.

- Данная технология показала свою эффективность при проведении ремонтных работ на объектах со сложными конструктивными повреждениями, и мы планируем применять ее и в дальнейшем, - цитируют в мэрии слова заместителя главы Минстроя РФ Валерия Леонова.

На данный момент по такой технологии в Мариуполе уже восстановили пять домов, еще пять находятся в стадии ремонта.

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