В ДНР нацелены на выращивание пшеницы с минимальной себестоимостью

Несмотря на боевые действия, в регионе продолжают собирать богатый урожай зерна. Фото: mshiplnr.su

В Донецкой Народной Республике нацелены на выращивание зерна с минимальной себестоимостью, чтобы жители региона могли получать соответствующую продукцию по доступной цене. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он рассказал, что в госкорпорацию «Аграрный Донбасс» прибыли первые девять единиц российской сельскохозяйственной техники, выделенные по лизинговой программе. Техника мощная и производительная. Аграрии очень довольны ей.

- Они понимают важность задачи - произвести пшеницу с минимальной себестоимостью, чтобы у жителей региона соответствующая продукция получалась по доступным ценам, - пояснил руководитель региона.

Сообщается также, что лидер ДНР встретился с представителями Госсорткомиссии, которые прибыли в Республику, чтобы изучить возможности местных аграриев и осенью открыть здесь филиал федеральной службы. Как заявил председатель комиссии Михаил Александров, Республика сможет использовать все возможности Российской Федерации в данной отрасли в полном объеме.

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