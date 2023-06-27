ДНР выиграла 10 миллионов рублей на поддержку добровольчества в регионе

Волонтеры в ДНР помогают раздавать гуманитарную помощь, работают в больницах, на стройках и помогают благоустраивать города. Фото: «МР»

Донецкая Народная Республика выиграла десять миллионов рублей во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел». Сумму направят на развитие добровольческих движений в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики ДНР.

— Конкурс проводится в рамках Росмолодежь.Добро. В этом году участие приняли 72 региона, победителями стали 24 субъекта. ДНР — единственный регион из числа новых, который вошел в список победителей. Также мы вошли в топ-10 регионов по сумме выделенных субсидий. Объем субсидий для ДНР составляет 10 194 400 рублей, — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что восемь участников из ДНР прошли в полуфинал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Премьер-министр Республики отметил, что этот конкурс очень своевременный, ведь региону нужны профессионалы, открытые для новых проектов и свершений.

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