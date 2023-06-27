Меценаты из Санкт-Петербурга передали в Мариуполь газонокосилку

Технику передали местному «Зеленстрою». Фото: Моргун/ТГ

Меценаты из региона-шефа Санкт-Петербурга передали «Зеленстрою» в Мариуполе современную газонокосилку. Об этом рассказал мэр приморского города Олег Моргун.

— Теперь ухаживать за территориями городской парковой зоны станет проще. Ценный подарок получили сегодня непосредственно на базе коммунального предприятия. Вместе с директором МУП АГМ «Зеленстрой» Павлом Дереклеевым поблагодарили меценатов за поддержку и такую нужную техпомощь, — отметил градоначальник.

Напомним, что ранее «Русская гуманитарная миссия» доставила медоборудование для новорожденных в Мариуполь. Это уже вторая партия гуманитарного груза от РГМ. Первая поступила в Мариуполь в апреле 2023 года. Тогда стетоскопы, глюкометры, билитесты и насосы для энтерального и другую медицинскую технику питания приобретали в сотрудничестве с итальянской благотворительной ассоциацией «Помогите нам спасти детей».

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