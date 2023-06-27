В ДНР увеличат сумму компенсации за поврежденное ВСУ жилье

Соответствующее постановление опубликует Правительство России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Правительство России готовит постановление о об увеличении суммы компенсации за поврежденное жилье. Об этом в ходе прямой линии заявила сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова.

— В Правительстве РФ готовится постановление об увеличении суммы компенсации за поврежденное жилье с 6 до 7 тысяч рублей за 1 м². Выплата будет назначаться при заключении договора подряда, — отметила сенатор.

Наталья Никонорова добавила, что до августа начнется перечисление выплат раненым и семьям погибших мобилизованных в ДНР. Это произойдет после принятия изменений в бюджет ДНР.

— Решается вопрос определения статуса для военнослужащих, мобилизованных в ДНР. Необходимо принятие документов на законодательном уровне, — добавила сенатор.

Напомним, что мэр Мариуполя напомнил, где получить консультацию о компенсации за утраченное жилье. Это можно сделать в районных УТЗСН, а также в отделе по учету граждан и предоставлению жилья администрации города.

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