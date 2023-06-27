Украинские боевики убили женщину в Петровском районе Донецка

Личность погибшей жительницы уточняется Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Петровскому району Донецка, в результате чего погибла мирная жительница. Еще одна женщина получила ранение. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате варварского обстрела Петровского района со стороны украинских боевиков погибла женщина. Смерть наступила до прибытия скорой помощи. Личность погибшей устанавливается, — отметил градоначальник.

Мэр добавил, что во время обстрела ранения получила женщина 1957 года рождения. Подробности о разрушениях и пострадавших уточняются.

Напомним, что ранее ВСУ выпустили 17 артиллерийских снарядов по Донецку за полчаса. Под огнем боевиков оказался в том числе и Петровский район. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в Кураховке. Под огнем ВФУ также оказались Киевский и Куйбышевский районы.

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