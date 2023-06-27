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НовостиПолитика27 июня 2023 17:45

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов за полчаса

Город вновь оказался под огнем боевиков
Виктория ПОДАРОВА
Под огнем ВСУ оказались сразу три района Доннцка

Под огнем ВСУ оказались сразу три района Доннцка

Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики возобновили обстрел Донецка из артиллерии калибром 155 мм. Под обстрелом ВФУ оказались Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 19:50 зафиксирован обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка с позиций ВСУ в Нетайлово. Боевики выпустили по городу шесть снарядов калибром 155 мм, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что за следующие 20 минут ВСУ обстреляли Петровский и Киевский районы, выпустив еще 11 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Боевики открыли огонь со своих позиций в Нетайлово и Кураховке. Последствия обстрелов уточняются.

Напомним, что за сутки российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла более 325 человек личного состава.

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