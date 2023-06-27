СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов за полчаса

Под огнем ВСУ оказались сразу три района Доннцка Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики возобновили обстрел Донецка из артиллерии калибром 155 мм. Под обстрелом ВФУ оказались Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 19:50 зафиксирован обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка с позиций ВСУ в Нетайлово. Боевики выпустили по городу шесть снарядов калибром 155 мм, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что за следующие 20 минут ВСУ обстреляли Петровский и Киевский районы, выпустив еще 11 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Боевики открыли огонь со своих позиций в Нетайлово и Кураховке. Последствия обстрелов уточняются.

Напомним, что за сутки российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла более 325 человек личного состава.

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