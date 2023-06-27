Денис Пушилин поздравил жительницу ДНР с выигрышем квартиры в Мариуполе

Подарком для победительницы стала квартира в Мариуполе. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР поздравил Галину Шишлянникову с победой в конкурсе «Ты супер!». В подарок победительница получила квартиру в Мариуполе.

— От всей души поздравляю нашу землячку Галину Шишлянникову с победой в конкурсе «Ты супер!» и заслуженной наградой – квартирой в Мариуполе. Галина долгое время жила в общежитии, однако это не стало препятствием, чтобы петь, хотя у нее совсем иная профессия, — поделился Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин подчеркнул, что Галина 19 лет отработала в трамвайном депо Мариуполя и планирует вернуться.

— Горжусь, что в Донбассе есть такие творческие и полные энергии люди, прославляющие наш край! — добавил глава региона.

Напомним, что ранее Екатерина Морозникова из Донецкой Народной Республики выиграла 200 тысяч рублей на популяризацию отечественных литературных и музыкальных произведений.

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