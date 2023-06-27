Глава МЧС России посетил стройплощадку будущей пожарной части в Мариуполе

Министр осмотрел пожарную технику и проверил ход строительства нового депо в Мариуполе. Фото: МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков проверил работу отрада пиротехнических и аварийно-спасательных работ в Мариуполе. Министр встретился с руководителями подразделений МЧС по ДНР и осмотрел пожарную и спасательную технику. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— Александр Куренков встретился с руководителями подчиненных подразделений ГУ МЧС России по ДНР — каждый мог задать ему интересующий вопрос и оперативно получить компетентный ответ. Сотрудники Центра «Лидер» доложили о масштабах проводимых работ по разминированию освобожденных территорий. Также глава ведомства осмотрел специальную пожарно- и горноспасательную технику, реанимобили, подвижный узел связи, — отметили в пресс-службе.

В спасательном ведомстве добавили, что Александр Куренков проверил ход строительства новой части в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Пожарную часть планируют открыть в конце 2023 года.

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