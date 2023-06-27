Жители ДНР смогут получить бесплатную психологическую помощь

Офисы проекта уже открылись в Донецке и Макеевке. Фото: Пушилин/ТГ

Проект «Донбасс: психология жизни» стартовал в Донецкой Народной Республике. Он работает под эгидой совета при Президенте РФ по гражданским правам и развитию гражданского общества. Обратиться к психологам может любой желающий. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР.

— Высококвалифицированные специалисты проводят как индивидуальные, так и групповые очные консультации. С каждым клиентом заключат договор, гарантирующий анонимность, — отметили в Администрации.

В ведомстве добавили, что офисы, в которых работают психологи, уже открылись в Макеевке и Донецке.

— В ближайшее время планируют запустить работу филиалов в Мариуполе и Шахтерске. Чтобы записаться на прием, позвоните с 9:00 до 18:00 по номеру: +79496395687, — добавили в пресс-службе.

В Администрации Главы ДНР подчеркнули, что психологи работают с индивидуальным подходом к каждому клиенту и гарантируют анонимность.

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