В ДНР прибыли первые десять сельхозмашин по лизинговой программе

В будущем в регион доставят еще сельхозтехнику (архивное фото). Фото: ДАН

В Донецкую Народную Республику прибыли первые десять сельскохозяйственных машин по лизинговой программе. Техника поможет произвести пшеницу с минимальной себестоимостью. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Техника мощная, производительная... Сказать, что аграрии довольны, – ничего не сказать! Они понимают важность задачи — произвести пшеницу с минимальной себестоимостью, чтобы у жителей региона соответствующая продукция получалась по доступным ценам, — отметил Денис Пушилин.

Врио Главы подчеркнул, что сельскохозяйственную технику передали государственной корпорации «Аграрный Донбасс».

Напомним, что ранее Правительство ДНР заключило соглашение о сотрудничестве с Росагролизингом. По словам главы Правительства ДНР, такое соглашение пойдет на пользу агропромышленному комплексу Республики, так как местные аграрии очень заинтересованы в покупке сельхозтехники в лизинг.

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