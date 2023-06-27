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НовостиПолитика27 июня 2023 15:30

ВСУ возобновили обстрелы Донецка из артиллерии натовского калибра

Под огнем оказались Петровский и Кировский районы
Виктория ПОДАРОВА
Боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам города

Боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам города

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Донецку. Обстрел велся из артиллерии калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 17:05 зафиксирован обстрел Кировского района Донецка с позиций украинских боевиков, расположенных в Кураховке. По району было выпущено шесть артиллерийских снарядов калибром 155 мм, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что около 17:10 был зафиксирован обстрел Петровского района. Украинские боевики также открыли огонь со своих позиций, расположенных в Кураховке. По району было выпущено пять снарядов натовского калибра.

Напомним, что ранее мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка. Также были повреждены частные дома по улицах Летчиков и Черногорской.

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