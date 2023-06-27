Мэр Мариуполя рассказал, где получить консультацию о компенсации за утраченное жилье

В городе продолжается выплата компенсаций. Фото: ДАН

Глава администрации Мариуполя провел совещание, на котором обсудил проблемные вопросы о выплате компенсация за утраченное жилье. Мэр напомнил, что консультации по всем вопросам можно получить в районных отделениях УТЗСН. Об этом Олег Моргун рассказал в своем телеграм-канале.

— Получить консультацию относительно компенсационных выплат и подготовки необходимого пакета документов для их оформления можно по телефонам УТЗС Жовтневого, Ильичевского, Приморского и Орджоникидзевского районов или в отделе по учету граждан и предоставлению жилья администрации города по номеру +79497166495, — отметил градоначальник.

Моргун добавил, что на совещании проработали проблемные вопросы, которые чаще всего возникают в процессе оформления документов.

Напомним, что ранее в Донецкой Народной Республике ускорили процесс рассмотрения заявлений о выдаче компенсации за поврежденное жилье.

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