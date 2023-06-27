В Макеевке начали продавать продукты из ХМАО

Необычные продукты уже можно встретить на прилавках макеевских магазинов. Фото: Правительство ХМАО-Югры

Продукты питания из Ханты-Мансийского автономного округа появились на прилавках магазинов Макеевки. Ранее стороны заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Югры.

— Это первый опыт присутствия продукции из Югры в Макеевке. У нас большие планы по налаживанию экономических отношений между автономным округом и Макеевкой. Если продукция понравится, то, уверен, производители региона будут с удовольствием поставлять сюда свой товар, — отметил замглавы Макеевки Юрий Чекунов.

На прилавках в Макеевке появились рыбные консервы, тушенка из оленины, варенье из шишек, грибная паста и другие знаковые блюда и продукты народов ханты и манси.

Напомним, что регион-шеф регулярно помогает Макееве. Ранее из Югры передали четыре автомобиля макеевскому комбинату детского питания.

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