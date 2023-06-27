«Феникс» снизил стоимость звонков из ДНР в ЛНР

Звонок в ЛНР будет стоить три рубля за минуту. Фото: пресс-служба оператора
Мобильный оператор «Феникс» снизит стоимость звонков из Донецкой Народной Республики в ЛНР. За одну минуту разговора будет взыматься три рубля. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.
— Сообщаем о снижении тарифов для всех абонентов мобильного оператора связи «Феникс» на звонки мобильной и фиксированной связи в направлении Луганской Народной Республики: теперь минута разговора будет стоить 3,00 рубля, — отметили в пресс-службе.
В «Фениксе» добавили, что такая мера предпринята для более комфортного и выгодного общения между абонентами ДНР и ЛНР, в том числе на основании многочисленных обращений абонентов.
Напомним, что ранее власти ДНР анонсировали появление в регионе крымского оператора связи. «Миранда-медиа» уже приступила к работе над покрытием в Мариуполе и Волновахе, а также в других населенных пунктах на юге Республики.
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