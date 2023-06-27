Мариупольский морской институт восстановят к 2024 году

Мариупольский морской институт восстановят к следующему учебному году. Фото: Администрация Мариуполя

Мариупольский морской институт планируют восстановить к 2024 году. Сейчас обучение проходит в Севастопольском государственном университете. Однако после восстановления учебных корпусов в городе, студенты получат возможность перевестись в филиал.

- По предварительным подсчетам, учебный процесс в корпусах Мариуполя будет начат уже со следующего учебного года. Все традиции подготовки судоводителей, судомехаников и портовых, которые сформировались в Азовском морском институте, будут сохранены, – сообщают в пресс-службе Севастопольского государственного университета.

Отметим, что в Азовском морском институте (Мариупольском филиале СевГУ) началась приемная комиссия. Абитуриентов, подавших документы и успешно прошедших конкурсные процедуры, зачислят в университет.

Сейчас в мариупольском филиале начали ремонтно-восстановительные работы. В морском институте обновят материально-техническую базу и приобретут современные тренажеры и лаборатории.

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