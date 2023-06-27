Жителей стараются вывезти в более безопасные районы (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР организовали эвакуацию 40 человек из села Красная Поляна в пункты временного размещения. Об этом сообщили в Штабе гражданской обороны Республики.

Там уточнили, что четверо из эвакуированных - дети.

- Для эвакуированных граждан организована выдача гигиенических наборов, - заявили в Штабе.

Напомним, в марте врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил один из пунктов временного размещения в Шахтерске, где располагаются 73 эвакуированных из Артемовска жителей. Все они как один рассказывают, что украинские боевики и иностранные наемники намеренно разрушали их город. Неудивительно, что один из собеседников выразил желание пойти воевать с украинским режимом в рядах воинских подразделений ДНР. Руководитель Республики отметил, что у эвакуированных из Артемовска жителей немало проблем. Многие из них остались без документов, не знают судьбу своих близких, волнуются, что некуда возвращаться. Он успокоил их: после полного освобождения Артемовска Россия начнет процесс восстановления.

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