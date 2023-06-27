В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка ранен мужчина

В результате обстрела ВСУ в Донецке ранен мужчина Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Так, в результате очередного артналета в Петровском районе получил ранение мужчина. Об этом сообщает глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района по улице Летчиков получил ранение мужчина 1955 года рождения, - пишет мэр города в своем телеграм-канале.

Алексей Кулемзин добавил, что в результате обстрела украинских боевиков были повреждены частные дома по улице Летчиков и Черногорской.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов из артиллерии. В СЦКК отметили, что в 10:35 украинские боевики из своих позиций в населенном пункте Кураховка выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

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