В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка ранен мужчина

В результате обстрела ВСУ в Донецке ранен мужчина
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Так, в результате очередного артналета в Петровском районе получил ранение мужчина. Об этом сообщает глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
- В результате обстрела Петровского района по улице Летчиков получил ранение мужчина 1955 года рождения, - пишет мэр города в своем телеграм-канале.
Алексей Кулемзин добавил, что в результате обстрела украинских боевиков были повреждены частные дома по улице Летчиков и Черногорской.
Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов из артиллерии. В СЦКК отметили, что в 10:35 украинские боевики из своих позиций в населенном пункте Кураховка выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
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