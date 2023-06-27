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НовостиОбщество27 июня 2023 10:49

В Приморском районе Мариуполя водитель «Hyundai» сбил 13-летнего подростка на дороге

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП
Ирина ДМИТРИЕВА
В результате ДТП подросток получил травмы. Фото: МВД ДНР

В результате ДТП подросток получил травмы. Фото: МВД ДНР

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 24 июня в Приморском районе Мариуполя. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в этот день в 20:30 на улице Кронштадтской автомобиль предположительно марки «Hyundai» темно-синего цвета сбил 13-летнего пешехода, двигавшегося вместе со своей матерью по левой стороне проезжей части в попутном направлении.

- Нарушитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП подросток получил травмы, - рассказали в ведомстве.

Правоохранители просят очевидцев случившегося, а также лиц, которые обладают какой-либо информацией о данном происшествии, обратиться в отдел ГИБДД УМВД РФ «Мариупольское», расположенное в Мариуполе по улице Макара Мазая, 16, либо позвонить по номеру телефона: +7 (949)-303-45-08, +7 (949)-526-92-18 или «102».

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