За неделю в городе были отловлены и помещены на двухнедельный карантин 36 бездомных животных. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке работает всего одна бригада по отлову бродячих животных. На предприятии попросту не хватает рабочих рук. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Из-за нехватки кадров на предприятии работает всего одна бригада ловцов. Маршрут, по которому она выезжает, основывается на ваших заявках, - пояснил он.

Мэр также отметил, что за неделю в городе были отловлены и помещены на двухнедельный карантин 36 бездомных животных, 10 особей простерилизованы, а 16 - вакцинированы и выпущены обратно.

Градоначальник также напомнил дончанам, что оставить заявку о местах скопления бродячих животных и сообщить про их агрессивное поведение можно по специальному номеру телефона. Он также уточнил еженедельный график выезда бригады.

Так, в понедельник специалисты по отлову животных выезжают в Ворошиловский, Калининский и Ленинский районы, во вторник - в Буденновский и Пролетарский районы, а также город Моспино, в среду работают в Петровском и соседнем Кировском районах, в четверг - в Киевском и Ворошиловском районах, а в пятницу - в Куйбышевском районе Донецка.

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