В Донецке восстановили движение троллейбусного маршрута № 12, который не работал с апреля

После проведения пуско-наладочных работ движение троллейбусов было возобновлено Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке возобновили движение троллейбусов по маршруту № 12. Приятную для жителей новость сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что троллейбусный маршрут № 12 не курсировал в Донецке с 29 апреля. Связано это было с аварийной ситуацией на линии. Почти два месяца специалисты проводили ремонт, и вот теперь дончане снова могут воспользоваться нужным маршрутом.

- 26 июня сотрудники предприятия «Донэлектроавтотранс» закончили аварийно-восстановительные работы по троллейбусному маршруту № 12. После проведения пуско-наладочных работ движение троллейбуса возобновлено. Маршрут не работал с 29 апреля, - проинформировал градоначальник.

Напомним, в марте в Донецке полностью восстановили движение двух троллейбусных маршрутов, отмененных ранее по причине обстрелов. Специалисты отремонтировали контактные сети и элементы, которые были повреждены в ходе ударов со стороны ВСУ.

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