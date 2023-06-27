В ДНР с июля планируют перейти на подачу воды один раз в два дня

С увеличением мощности работы нового водовода в Республике постараются перейти на подачу воды один раз в два дня. Фото: Минстрой ДНР

Новый водовод из реки Дон, питающий водой Донецкую Народную Республику, может заработать наполовину от проектной мощности уже до конца текущей недели. Об этом заявил ДАН главный инженер ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый.

- На сегодня идут пуско-наладочные работы, обещают к концу недели определиться и подавать 50% от его заявленной мощности, а запустить окончательно под 288 тысяч кубометров в сутки они берут время до 27 июля, - отметил он.

По словам главного инженера, с увеличением мощности работы водовода в Республике постараются перейти на подачу воды один раз в два дня. Как пояснил Мокрый, подача воды по графику сохранится даже после того, как водовод запустят на полную мощность, но ожидается, что она станет ежедневной.

Сейчас вода из нового трубопровода «Дон - Северский Донец» поступает нерегулярно в связи с пуско-наладочными работами, однако в ближайшее время регион может начать получать до 150 тысяч кубических метров воды в сутки.

Напомним, ранее вице-премьер ДНР сообщил, что в июле напор воды в Республике должен улучшиться.

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