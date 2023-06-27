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НовостиПолитика27 июня 2023 9:13

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов из артиллерии

Украинские боевики продолжают обстреливать города ДНР
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по двум городам ДНР 17 снарядов из артиллерии (архивное фото)

ВСУ выпустили по двум городам ДНР 17 снарядов из артиллерии (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Так, около 09:55 украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов из артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 09:55 зафиксирован обстрел г. Донецк (Киевский район), выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Украинские боевики окрыли огонь со своих позиций, расположенных в населенном пункте Нетайлово, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в 10:35 украинские боевики из своих позиций в населенном пункте Кураховка выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

Кроме того, в 10:25 из населенного пункта Дзержинск по Никитовскому району Горловки ВФУ выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.

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