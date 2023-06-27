ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 17 снарядов из артиллерии

ВСУ выпустили по двум городам ДНР 17 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Так, около 09:55 украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов из артиллерии. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- Около 09:55 зафиксирован обстрел г. Донецк (Киевский район), выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Украинские боевики окрыли огонь со своих позиций, расположенных в населенном пункте Нетайлово, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в 10:35 украинские боевики из своих позиций в населенном пункте Кураховка выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

Кроме того, в 10:25 из населенного пункта Дзержинск по Никитовскому району Горловки ВФУ выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.

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