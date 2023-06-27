Магаданская область организует летний отдых для детей из Ждановки ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Около ста мальчишек и девчонок из подшефной Магаданской области Ждановки 25 июня отправились отдыхать в лагеря Краснодарского края. Ребята отдохнут в оздоровительных лагерях на побережье Черного моря. Об этом сообщает Правительство Магаданской области.

- Ребята проведут на берегу Черного моря вторую смену. Еще более 100 юных ждановцев отправятся в Анапу на третью смену, которая начнется 17 июля, - отмечают в ведомстве.

Магаданская область второй год подряд организовывает выезд школьников из Ждановки в детские лагеря Краснодарского края. Сейчас на отдых отправляют в первую очередь детей от 7 до 15 лет, которые в прошлом году не были в лагерях отдыха.

Напомним, что Республика Бурятия организует летний отдых для 50 детей из Старобешевского района ДНР. Об этом сообщил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков. По его словам, школьники прибудут спортивно-оздоровительные лагеря в июле.

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