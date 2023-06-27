В ДНР более 11 тысяч абонентов находятся без электроэнергии из-за непогоды

Более 11 тысяч абонентов находятся без электроэнергии из-за непогоды Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На территории Донецкой Народной Республики остаются обесточенными 189 трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- По состоянию на 7:00 27 июня на территории Донецкой Народной Республики обесточено 189 трансформаторных подстанций, 11 258 бытовых абонентов. Из них, в результате неблагоприятных погодных условий - 4 997 абонентов, - отмечают в ведомстве.

В Министерстве угля и энергетики ДНР добавили, что восстановительные работы продолжались даже ночью. За прошлые стуки энергетики запитали 93 трансформаторных подстанции, вернув свет 10 064 бытовым потребителям в разных районах Республики.

Напомним, что 26 июня в Донецке произошли перебои с электричеством из-за сильного ливня с грозой и шквальным ветром. В городе было обесточено ряд подстанций, а около 25 тысяч человек находились без электроэнергии. Пропал свет в Ворошиловском, Ленинском, Киевском, Кировском и Петровском районах.

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