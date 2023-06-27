В Мариуполе обсудят с представителями госучреждений варианты по улучшению оказания жителям услуг

Для граждан хотят создать комфортные условия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мариуполе власти обсудят с представителями государственных учреждений варианты по улучшению оказания жителям услуг. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

По словам градоначальника, в городе не должно быть больших очередей.

- По поручению врио Главы ДНР Дениса Пушилина вместе с представителями госучреждений обсудим возможные варианты для создания комфортных условий по оказанию услуг. Бесконечные очереди должны кануть в лету, - отметил Моргун.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Мариуполь власти проведут с руководством госучреждений консультации по поводу улучшения качества приема граждан. Как сообщил мэр, на прошедшем аппаратном совещании обсуждались вопросы, которые вызывают социальную напряженность в городе. По большей части волнение граждан сегодня вызывают очереди в банки, почтовые отделения и представительства Социального фонда. По словам Моргуна, власти намерены помочь в решении этой проблемы.

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