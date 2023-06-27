В Донецке во время грозы дерево упало на маршрутку, есть пострадавший

Штормовой ветер и ливень повалили деревья Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Куйбышевском районе Донецка по улице Славина на автодороге возле шахты Куйбышево дерево упало на маршрутное такси. Причиной стала непогода, которая настигла жителей города 26 июня. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- В результате неблагоприятных погодных условий произошло падение дерева на микроавтобус, - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что на момент падения дерева в маршрутном такси находилось 7 человек, один из них пострадал. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось с помощью бензопилы распилить дерево, чтобы добраться до пассажиров маршрутки. Когда микроавтобус разблокировали, пострадавшего вывели наружу и передали работникам скорой помощи. Как оказалось, обошлось без тяжелых последствий.

- Пострадавший мужчина 1953 года рождения не госпитализирован, - проинформировали в МЧС ДНР.

Сообщается также, что для проведения спасательных работ от ведомства привлекались 2 единицы спецтехники и 11 человек личного состава.

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