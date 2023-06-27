Гроза привела к остановке вентиляторов главного проветривания на шахте «Комсомолец Донбасса» в ДНР

Горноспасатели оказывали помощь людям, выходящим из шахты (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В городе Кировское Шахтерского района ДНР на шахте «Комсомолец Донбасса» непогода вывела из строя шахтное оборудование. Из-за общего отключения электроэнергии, которое произошло прямо во время грозы, остановились вентиляторы главного проветривания и была обесточена промплощадка шахты. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в горных выработках на момент обесточивания шахты находился 371 человек.

- Горноспасатели 2 ВГСО ФГКУ «ВГСЧ ДНР» оказывали помощь людям, выходящим из шахты. В 17.17 электроснабжение восстановлено, все горнорабочие подняты на поверхность, - заявили в МЧС Республики.

Сообщается также, что для проведения спасательных работ от ведомства привлекались 3 единицы спецтехники и 24 человека личного состава.

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