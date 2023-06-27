При обстрелах города противник использует артиллерию калибра 155 мм Фото: Иван ЖИЛЯК

Утром 27 июня украинские войска атаковали два района Донецка из натовской артиллерии. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельный огонь противника попали Петровский и Кировский районы столицы ДНР. Огонь по ним был открыт в 7:45 утра, ВСУ стреляли со своих позиций в селе Галициновка.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории Республики более 100 боеприпасов. Под прицельным огнем оказались Горловка, Донецк и Александровка. К счастью, обошлось без жертв. Однако была повреждена инфраструктура населенных пунктов. Так, в Донецке и его окрестностях из-за обстрелов ВСУ пострадали не менее трех жилых домов и один гражданский объект.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Горловке пожарные не смогли оперативно потушить загоревшийся дом из-за обстрела ВСУ

В результате огонь практически полностью уничтожил частное домостроение (подробнее)