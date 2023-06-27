В больницу Мариуполя поступила вторая партия медоборудования от благотворителей из Италии

Помощь передали в акушерское отделение городской больницы № 2 Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Русская гуманитарная миссия» передала для акушерского отделения городской больницы № 2 города Мариуполь вторую партию медицинского оборудования, закупленного на средства, которые собрала итальянская благотворительная ассоциация «Помогите нам спасти детей». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что на этот раз в больницу доставили многофункциональные кровати для новорожденных со специальными принадлежностями от итальянских благотворителей.

- РГМ выступила в качестве логистического оператора, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, первая партия медицинского оборудования, закупленная на средства итальянской благотворительной ассоциации «Помогите нам спасти детей», поступила в Мариуполь в апреле. В родильное отделение больницы №2 доставили дорогостоящее медицинское оборудование, общая стоимость которого составила более 3 миллионов рублей. В состав груза вошли стетоскопы, глюкометры, билитесты и насосы для энтерального питания, которые помогут присматривать за новорожденными.

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