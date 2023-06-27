Обстрелами ВСУ повреждены не менее трех домов и один гражданский объект в ДНР

Обстрелы мирных городов Донбасса не прекращаются Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецке и его окрестностях из-за обстрелов ВСУ были повреждены не менее трех жилых домов и один гражданский объект. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории Республики 103 боеприпаса из арторудий калибра 155 и 152 мм. Под прицельным огнем оказались Горловка, Донецк и Александровка. К счастью, обошлось без жертв. Однако была повреждена инфраструктура населенных пунктов.

- Повреждены 3 жилых домостроения в Киевском районе Донецка и Александровке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры, - заявили в СЦКК ДНР.

Напомним, ранее в представительстве сообщили, что за период с 9:00 до 21:00 26 июня территория Донецка восемь раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского, Петровского районов и поселка Александровка боевики выпустили 42 снаряда калибром 155 мм.

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