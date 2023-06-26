Глава Минэкономразвития РФ подписал соглашения о льготных кредитах для бизнеса ДНР

В Республике будут развивать бизнес и улучшать качество оказания госуслуг. Фото: Пушилин/ТГ

Донецкую Народную Республику посетил глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников. Итогом рабочей поездки стало подписание ряда документов и соглашений, в частности, о льготных кредитах. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона.

— Для МСП было очень важно получить доступ к льготным кредитам, к доступным средствам на текущую деятельность, на развитие. Если промышленность — это основа будущего, то малый и средний бизнес — это то, чем живем сейчас, какие цены в аптеках, какой выбор продуктов и насколько они доступны. Льготные кредиты на любые цели бизнеса уже сегодня доступны всем сферам предпринимательской деятельности новых регионов, — отметил глава Минэкономразвития.

Также министр оценил ход развития сети МФЦ в регионе и определил цель по максимальному облегчению получения услуг жителями. В ходе поездки выработаны конкретные пути решения по поддержке бизнеса в регионе после встречи с представителями бизнес-сообщества.

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