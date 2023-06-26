В ДНР без света остаются свыше 19 тысяч абонентов

Восстановление энергоснабжения Республики продолжается. Фото: Минугля и энергетики ДНР

Специалисты аварийных бригад продолжают восстановление электроснабжения в Донецке и других городах ДНР. На 20:00 без света остаются свыше 19 тысяч жителей, большая часть из них — в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

— Сегодняшняя гроза, пронесшаяся почти по всем регионам Республики, осложнила и без того непростую работу энергетиков. Резкие порывы ветра спровоцировали многочисленные отключения ЛЭП, падение на них деревьев также влекло за собой обрывы проводов и требовало выведение линий электропередачи в ремонт, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что к 20:00 без электроснабжения в Донецке остались свыше 14 тысяч абонентов.

— Только в Донецке в результате непогоды сегодня без света остались, суммарно, 100 670 бытовых абонентов. Энергоснабжение также отсутствовало у части жителей Макеевки, Горловки, Енакиево, Дебальцево, южных районов ДНР, — добавили в ведомстве.

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