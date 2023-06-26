В донецком отделении фонда «Защитники Отечества» стартовала стажировка координаторов

Первое отделение фонда «Защитники Отечества» в ДНР открылось в Донецке. Фото: Пушилин/ТГ

Новые социальные координаторы проходят обучение в донецком отделении фонда «Защитники Отечества». Они приступят к работе в отделениях организации, которые откроются в других городах Республики. Об этом сообщили в пресс-службе донецкого филиала.

— Наши сознательные соотечественники, которые ранее изъявили желание присоединиться к команде Фонда, прошли необходимое обучение и готовятся приступить к выполнению обязанностей в отделениях, запланированных к открытию на территории Республики, — отметили в фонде.

В пресс-службе регионального филиала добавили, что новые координаторы наберутся практического опыта под руководством коллег, которые с 1 июня оказывают жителям Республики содействие в получении различных мер социальной поддержки.

Напомним, что за первые две недели работы в ДНР фонд принял порядка 300 заявителей. Отделение оказывает помощь демобилизованным военнослужащим, а также семьям погибших участников СВО.

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