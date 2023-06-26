«Феникс» модернизировал оборудование в ДНР

Региональный оператор повышает качество связи в Республике. Фото: пресс-служба «Феникс»

Специалисты республиканского оператора связи «Феникс» модернизировали и установили новые базовые станции в Мариуполе, Торезе, Володарском и других населенных пунктах ДНР. Это позволит улучшить качество связи и скорость интернета в 4G. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

— Работниками оператора связи проведен запуск дополнительных базовых станций в Мариуполе, Красновке, Торезе, Володарском и Пионерском. Проведенные мероприятия направлены на повышение качества мобильной связи и увеличение средней скорости мобильного интернета 4G в пределах зоны вещания, — отметили в пресс-службе оператора.

Также модернизировано оборудование части базовых станций, расположенных в населенных пунктах и в городах Ясиноватая и Макеевка.

Напомним, что ранее «Феникс» запустил дополнительные базовые станции на юге ДНР — в населенный пунктах Новый Свет и Новоазовск.

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