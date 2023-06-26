ВСУ за день выпустили по Донецку свыше 40 артиллерийских снарядов

Боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины в период с 09:00 по 21:00 выпустили по Донецку 42 артиллерийских снаряда калибром 155 мм. Под огнем оказались Петровский, Киевский, Кировский и Куйбышевский районы. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— За период с 9:00 до 21:00 26 июня, по информации СЦКК ДНР, территория Донецка восемь раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского, Петровского районов и поселка Александровка боевики выпустили 42 снаряда калибром 155 мм, — отметил градоначальник.

Напомним, что ранее военные эксперты СЦКК Донецкой Народной Республики сообщили о гибели двух и ранении пяти гражданских лиц в результате обстрелов ВСУ 25 июня. За сутки украинские войска 19 раз обстреляли территорию Республики, выпустив в ее направлении 107 ракет, снарядов и мин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 13 снарядов из артиллерии

Под огонь украинских боевиков попали Куйбышевский и Киевский районы (подробнее)