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НовостиПолитика26 июня 2023 18:26

ВСУ за день выпустили по Донецку свыше 40 артиллерийских снарядов

Под огнем боевиков оказались четыре района
Виктория ПОДАРОВА
Боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам Донецка

Боевики продолжают наносить удары по мирным кварталам Донецка

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины в период с 09:00 по 21:00 выпустили по Донецку 42 артиллерийских снаряда калибром 155 мм. Под огнем оказались Петровский, Киевский, Кировский и Куйбышевский районы. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— За период с 9:00 до 21:00 26 июня, по информации СЦКК ДНР, территория Донецка восемь раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского, Петровского районов и поселка Александровка боевики выпустили 42 снаряда калибром 155 мм, — отметил градоначальник.

Напомним, что ранее военные эксперты СЦКК Донецкой Народной Республики сообщили о гибели двух и ранении пяти гражданских лиц в результате обстрелов ВСУ 25 июня. За сутки украинские войска 19 раз обстреляли территорию Республики, выпустив в ее направлении 107 ракет, снарядов и мин.

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