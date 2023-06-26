В Ясиноватой приступили к восстановлению многоквартирного дома по улице Машиностроителей

В доме ведутся ремонтно-восстановительные работы. Фото: ТГ/Шевченко

В Ясиноватой строители приступили к восстановлению очередного многоквартирного дома, получившего повреждения в результате обстрелов города со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что ремонт проводится силами местной стройбригады.

- Ясиноватая. Приступили к ремонтно-восстановительным работам на очередном многоквартирном жилом доме по улице Машиностроителей. Работает наша строительная бригада, - проинформировал градоначальник.

Напомним, в мае в Ясиноватой были повреждены четыре многоквартирных дома. Прифронтовой город подвергся варварскому удару украинских войск из РСЗО «Град». В результате обстрела получили повреждения множество частных домов и квартир, а также гражданские автомобили. Вследствие прямых попаданий снарядов в городе возникли пожары. Ранения получили два человека.

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