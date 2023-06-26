В Ясиноватой организовали выдачу гумпомощи для жителей прифронтовых Яковлевки и Каштанового

Людям передают продукты питания и предметы первой необходимости. Фото: ТГ/Шевченко

В Ясиноватой организовали выдачу гуманитарной помощи для жителей прифронтовой зоны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

- Выдали гуманитарную помощь жителям прифронтовых населенных пунктов Ясиноватского района: Яковлевка и Каштановое, - проинформировал он.

Градоначальник выразил благодарность за оказанную помощь депутату Народного Совета ДНР Владиславу Бердичевскому и просветительскому центру патриотического воспитания «Ленинградский доброволец».

Напомним, в Ясиноватой организовали выдачу гуманитарной помощи для жителей ближайших освобожденных поселков. Людям передают продукты питания, воду, электрогенераторы и другие предметы первой необходимости. Ранее сообщалось, что мирные жители из освобожденного поселка Пески получили наборы гуманитарной помощи. Их собрали жители Ясиноватой. Выдача гумпомощи проходила на территории Донецка.

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