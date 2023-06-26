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НовостиПолитика26 июня 2023 16:06

В Горловке пожарные не смогли оперативно потушить загоревшийся дом из-за обстрела ВСУ

В результате огонь практически полностью уничтожил частное домостроение
Ирина ДМИТРИЕВА
Пожар удалось обуздать, однако дом выгорел практически полностью. Фото (архив): ТГ/Приходько

Пожар удалось обуздать, однако дом выгорел практически полностью. Фото (архив): ТГ/Приходько

В Горловке пожарные расчеты не смогли оперативно потушить возгорание в частном доме из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что утром 25 июня на дежурную линию «101» поступила информация о том, что в частном доме по улице Плотинная в Центрально-Городском районе возник пожар. Его причиной стало попадание снаряда в ходе обстрела города. Однако пожарным не удалось быстро ликвидировать огонь.

- В связи с продолжающимся обстрелом пожарные расчеты не смогли оперативно выехать к месту происшествия. Как только обстановка стабилизировалась, два пожарно-спасательных отделения выдвинулись к месту вызова, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что пожар удалось обуздать, однако дом выгорел практически полностью.

- В результате возгорания было уничтожено: кровля на площади 24 м², перекрытие на площади 10 м², а также вещи и мебель на площади 12 м², - говорится в сообщении министерства.

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