В Горловке пожарные не смогли оперативно потушить загоревшийся дом из-за обстрела ВСУ

Пожар удалось обуздать, однако дом выгорел практически полностью. Фото (архив): ТГ/Приходько

В Горловке пожарные расчеты не смогли оперативно потушить возгорание в частном доме из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что утром 25 июня на дежурную линию «101» поступила информация о том, что в частном доме по улице Плотинная в Центрально-Городском районе возник пожар. Его причиной стало попадание снаряда в ходе обстрела города. Однако пожарным не удалось быстро ликвидировать огонь.

- В связи с продолжающимся обстрелом пожарные расчеты не смогли оперативно выехать к месту происшествия. Как только обстановка стабилизировалась, два пожарно-спасательных отделения выдвинулись к месту вызова, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что пожар удалось обуздать, однако дом выгорел практически полностью.

- В результате возгорания было уничтожено: кровля на площади 24 м², перекрытие на площади 10 м², а также вещи и мебель на площади 12 м², - говорится в сообщении министерства.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники МЧС ДНР попали под обстрел во время тушения пожара в Донецке

Спасатели были вынуждены вернуться в расположение части, после чего вновь приступили к ликвидации огня (подробнее)