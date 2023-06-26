МГЕР и Волонтерская рота вдвое увеличат число добровольцев в новых регионах России

Волонтеры помогут убрать и благоустроить улицы в Мариуполе. Фото: Моругн/ТГ

Молодая Гвардия Единой России и Волонтерская рота увеличат число добровольцев в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе всероссийской политической партии «Единая Россия».

— Задач много. Помощь в ПВР, помощь жителям Лисичанска и Северодонецка, врачам в больницах и госпитале в Мариуполе, Донецке и Луганске. Кроме того, в Мариуполе наши активисты будут задействованы в восстановлении социальных объектов, — отметил председатель МГЕР Антон Демидов.

В пресс-службе «ЕР» добавили, что в новые регионы прибудет очередная бригада волонтеров из 100 человек.

Напомним, что волонтеры МГЕР прибудут в Мариуполь в начале июля. Добровольцы будут помогать благоустраивать улицы города и заниматься уборкой. Районные администрации уже определили список соцобъектов, территорию которых будут приводить в порядок.

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